Росіяни атакували Дніпропетровщину: 5 людей отримали поранення, серед них діти
Російські окупанти в суботу, 2 листопада, атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу 5 людей отримали поранення, серед них діти
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, вибух пролунав у Дніпровському районі.
"Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей", - написав Лисак.
- Російська окупаційна армія 31 жовтня кілька разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранення мирна мешканка.
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