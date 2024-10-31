РФ обстріляла Нікопольщину артилерією та дронами: поранено літню жінку
Російська окупаційна армія 31 жовтня кілька разів обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дістала поранення мирна мешканка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Кілька разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині. Застосовував артилерію і дрони-камікадзе. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді", - написав він.
За даними чиновника, внаслідок атак РФ постраждала 78-річна жінка. Вона дістала осколкове поранення грудної клітини й наразі перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
"Пошкоджені інфраструктура, адміністративна і дві будівлі, які не експлуатувалися. А ще приватний будинок. Зачепило лінію електропередачі", - додав Лисак.
В інших громадах області день минув без обстрілів.
- 28 жовтня російська армія здійснила близько півтора десятка атак на Нікопольський район. Постраждали дві дитини.
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