РФ обстріляла Нікопольщину артилерією та дронами: поранено літню жінку

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Кілька разів протягом дня ворог бив по Нікопольщині. Застосовував артилерію і дрони-камікадзе. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді", - написав він.

За даними чиновника, внаслідок атак РФ постраждала 78-річна жінка. Вона дістала осколкове поранення грудної клітини й наразі перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

"Пошкоджені інфраструктура, адміністративна і дві будівлі, які не експлуатувалися. А ще приватний будинок. Зачепило лінію електропередачі", - додав Лисак.

В інших громадах області день минув без обстрілів.