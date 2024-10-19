Після удару БПЛА на півночі Санкт-Петербургу зникла електроенергія, - росЗМІ
Вранці 19 жовтня в російському Санкт-Петербурзі було чутно звуки вибухів. Після – у місті частково зникло електропостачання
Про це повідомляє видання "Фонтанка".
Зазначається, що жителі Приморського району почали скаржитися на вимкнення електрики із сьомої години ранку. За їхніми словами, у деяких будинках світло тільки блимало, а у деяких разом зі світлом зникла також і вода.
За даними видання, у зоні вимкнення, до якої потрапили також будинки у Виборзькому районі, опинилося приблизно 300 будівель.
У виданні кажуть, що на відновлення електропостачання у цих районах піде до десяти годин.
Екстрені служби повідомили журналістам про "збиття безпілотника" у Санкт-Петербурзі. Своєю чергою в компанії "Россети Ленэнерго" аварію пояснили "технологічним порушенням на обладнанні 110 кВ".
Уночі 19 жовтня у Брянській області РФ безпілотники атакували завод "Кремній Ел", де вироблять деталі для російського озброєння.
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