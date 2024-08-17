"Полегшення не відбулося із ситуацією на Курщині": 110-та ОМБр про Покровський напрямок
Іван Сєкач, начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, зазначив, що противник на Покровському напрямку не хоче втрачати ініціативу, тому постійно проводить штурмові дії
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Полегшення не відбулося із ситуацією на Курщині. Противник не хоче залишати цей напрямок та втрачати тут свою ініціативу, тому ворожі штурми продовжуються у великій кількості. Загарбник застосовує тактику малих груп, на яку більше витрачає боєприпасів, тобто артилерії уразити дві людини, що рухаються, дуже важко. FPV також складно їх дістати, бо вони ховаються в посадках. Відтак, йде більший розхід снарядів на знищення противника", - пояснив Іван Сєкач.
За його словами, боєприпаси є, але їх потрібно ще більше, бо ворог змінює свою тактику ведення бойових дій та адаптується до ситуації.
"Була інформація, навіть хлопці мені підтверджували, що один підрозділ операторів дронів противника поїхав на Курщину. Але від цього легше не стало, зокрема, з ворожими FPV", - зауважив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
- У зведенні Генштабу за 16 серпня йшлося, що на російсько-українському фронті сталося 132 бойових зіткнення. Найбільше атак окупантів і надалі фіксують на Покровському напрямку. Також триває операція Сил оборони в Курській області РФ.
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