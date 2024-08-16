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На фронті від початку доби відбулось 75 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Дар'я Куркіна
16 серпня, 2024 п'ятниця
17:21
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 16 серпня на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, майже третину від усіх атак росіяни зосередили на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Загарбники застосовувати авіацію та артилерію, били по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Фотовиж, Стара Гута, Новоолександрівка та Дружба. З РСЗВ окупант гатив по Бачівську. Також завдав авіаційних ударів біля Степка, Миропілля, Малої Рибиці, Кияниці та Краснопілля.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські терористи вісім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Глушківки, Кругляківки та Андріївки атаки відбиті Силами оборони. Атака у бік Лозової ще триває. Йде бій. Окупанти завдали двох авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського і Торського. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже шість боєзіткнень, досі триває бій біля Макіївки. Ситуація контрольована. Під удари російських бомб потрапили райони Осинового, Дружелюбівки і Серебрянки - у сумі окупанти задіяли вісім КАБів.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, але отримує жорстку відсіч від українських воїнів. Поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного окупанти сім разів намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки зупинено.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Григорівки і Часового Яру. Два з цих боєзіткнень продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до восьми. Ворог атакує біля населених пунктів Торецьк і Біла Гора, де ЗСУ відбивають два штурми. В районах Нью-Йорка, Залізного та Неліпівки шість боєзіткнень вже завершено. Авіація агресора бомбардувала Торецьк, також окупанти обстріляли Дачне і Нью-Йорк некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Калинівки, Птичого та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримують натиск і відбили 17 атак противника, шість боїв ще тривають. Зазнав трьох авіаударів НАРами Олександропіль.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбниики дев’ять разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки, Олександрівки та Костянтинівки. По останній били НАРами.

На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника в бік Костянтинівки. Російські некеровані авіаракети вибухали неподалік Вугледара і Новодонецького - загарбники били з озброєння вертольотів Ка-52.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно намагались просунутись вперед,  але отримали жорстку відсіч.

Схожа ситуація на Придніпровському напрямку - там також відбито одну ворожу атаку.

На інших напрямках ситуація без особливих змін.

  • За минулу добу 15 серпня на фронті відбулося 144 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 41 атаку.

Теги:
Україна
Росія
Донецьк
військові
російська армія
Луганщина
Краматорськ
ЗСУ
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