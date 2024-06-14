Поліція та СБУ викрили схему спецслужб РФ, за якою вербували українських підлітків

Про це повідомляє Національна поліція України.

У Нацполіції встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися російські спецслужби, які залучали до підпільної підривної діяльності підлітків від 13 років.

"Працівники спецслужб РФ обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто", - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Слідчі СБУ, на підставі зібраних правоохоронцями доказів, повідомили затриманому фігуранту про підозру у диверсії, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України).

Зазначається, що наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також правоохоронці затримали ще двох юнаків віком 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.

Крім того, підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.