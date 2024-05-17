Полковник ЗСУ розповів, з якою метою Путін відкрив Харківський фронт
Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник зазначив, що ситуація на Харківщині є загрозливою, але не катастрофічною
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"В нашому медіапросторі розігнано стільки страху. На жаль, противник свого добився в цьому сенсі. Чому Харківщина, і чому саме зараз? По-перше, Путін не реалізував концепції до дня побєдобєсія вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Навіть для їхньої пропагандистської машини - це серйозна поразка. Їм потрібні хоч якісь успіхи", - пояснив Черник.
За словами військового експерта, триколор над нашим окупованим селом на Харківщині - це для росіян мало не Берлінська операція, вони усі акценти змістили туди.
"По-друге, Харків залишається великим воєнно-промисловим комплексом. Там працює величезна кількість того, що забезпечує нам оборону. Росіяни хотіли створити справжню гуманітарну кризу, щоб сотні тисяч харків'ян залишили Харків, щоб не було робочих рук. І найголовніший момент, в червні у Швейцарії починається Саміт миру. Путін робить усе можливе, щоб показати країнам глобального Півдня, що він щось може й в такий спосіб схиляти їх на свій бік. Тобто ситуація загрозлива, але не катастрофічна", - наголосив Черник.
- З початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають. ЗСУ намагаються не допустити просування ворога в глибину української території.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія просунулася не більше, ніж на 10 км на Харківському напрямку.
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