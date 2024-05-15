Полковник ЗСУ Селезньов припустив, скільки часу ворог активно атакуватиме на різних ділянках фронту

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зазвичай масштабні наступальні операції можуть тривати від трьох до п'яти місяців. З урахуванням того, що ворог почав наступальну кампанію ще в жовтні минулого року, і генерал Буданов заявляв, що на початок березня наступальний потенціал путінської армії буде витрачено, то генерал мав рацію. Але цього не сталося, тому що ворог залучив усі, навіть, стратегічного рівня недоторкані запаси й ресурси, щоб максимально прочавити нашу оборону. Посунути наші війська, закріпитися й чим більше захопити українських територій", - наголосив Селезньов.

За словами військового експерта, росіяни розуміють, що зараз у них є певне "вікно можливостей", яке пов'язане з тривалою затримкою військово-технічної допомоги від партнерів.

"Лише зараз ми починаємо отримувати перші партії озброєння й боєприпасів. І це означає, що співвідношення ресурсів точно не на нашу користь Наразі ворог намагається цією можливістю скористатися сповна. Тому він суне й тисне, використовуючи останнє, що в нього залишилось. Росіяни розуміють, що за два тижні у них не буде таких можливостей, бо ми вже отримаємо повні паритетні умови на полі бою. Скоріш за все тиждень, можливо два, ворог ще буде масштабно атакувати на різних ділянках фронту, а потім буде змушений переходити до оперативної паузи", - припустив Селезньов.

Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, ймовірно, сповільнився протягом останніх 24 годин. РФ використовує нову тактику на цьому напрямку.

Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зазначив, що росіяни мають необмежену кількість живої сили й боєприпасів.





















