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Війна з Росією: хроніка
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Полковника у відставці з Житомира засудили на 15 років за роботу на вагнерівців

9 січня, 2024 вiвторок
18:28
Війна з Росією Новини Львова

Експолковника з Житомира, який працював на розвідку ПВК Вагнера, суд визнав винним у державній зраді. Його засудили до 15 років позбавлення волі

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури мешканця Житомира, полковника у відставці визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Також засудженого позбавили військового звання.

Прокурори довели, що з вересня 2022 року по лютий 2023 року житомирянин співпрацював з розвідкою приватної військової компанії Вагнера. У повідомленні зауважили, що чоловік мав військовий досвід: у минулому очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії.

"На виконання завдань російського куратора засуджений вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів, військових частин, чисельність маршрути пересування військової техніки Збройних сил України. Відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств", - йдеться в повідомленні.

Розвідувальні дані колишній полковник наносив на детальну карту обласного центру, фотографував та надсилав розвідці окупантів.

Водночас він передавав вагнерівцям анкетні дані командирів однієї з військових частин, усвідомлюючи тяжкість свого злочину. Він скаржився кураторові, що при такій співпраці "ризикує своєю свободою".

В Офісі генпрокурора зауважили, спілкувався інформатор з представником Вагнера через заборонену соцмережу та Телеграм. Для конспірації обрав позивний "Снаров".

Чоловіка затримали в березні 2023 року. 

У вигляді запобіжного заходу суд обрав тримання під вартою з правом внесення застави. Кошти було внесено. Проте чоловік невдовзі порушив зобов’язання та прагнув втекти до Білорусі. При спробі перетину кордону його затримали, і з того часу зрадник перебуває під вартою.

"Під час судового розгляду свою вину зрадник не визнав. Поводився зухвало й використовував свій стан здоров’я, щоб затягнути строки розгляду справи. Не приховував своїх проросійських ідеологічних поглядів, підтверджуючи зневажливе ставлення до українців", - розповіли в Офісі генпрокурора.

  • 4 січня стало відомо, що мешканця Черкас засудили до 9 років позбавлення волі за надання ворогу інформації щодо позицій ЗСУ та українських систем ППО.
Суспільство
Кримінал
Житомир
колаборанти
Офіс генпрокурора
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