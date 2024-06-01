Польща підняла в небо військові літаки через атаку РФ по Україні

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.

Зазначається, що Польща зафіксувала інтенсивну активність дальньої авіації РФ, пов'язану повітряною атакою території України ракетами.

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"У повітряному просторі працюють літаки Польщі та союзників, через що може бути через підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.