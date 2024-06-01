Польща підняла в небо військові літаки через атаку РФ по Україні
Під час повітряної атаки росіян на Україну в ніч на 1 червня польська авіація піднялась в повітря
Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі.
Зазначається, що Польща зафіксувала інтенсивну активність дальньої авіації РФ, пов'язану повітряною атакою території України ракетами.
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"У повітряному просторі працюють літаки Польщі та союзників, через що може бути через підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться в повідомленні.
- Вночі 1 червня російські терористи атакували Україну ракетами та "шахедами". у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури
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