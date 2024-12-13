Понад 2 тис. воїнів ЗСУ отруїлись хімречовинами РФ за час повномасштабної війни
З початку повномасштабної війни майже 2 тис. українських військових отруїлись хімічними речовинами, які застосовують російські терористи в Україні
Про це на брифінгу в Укрінформ повідомив керівник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.
За словами Власюка, понад 2 тис. військових отримали різні ступені отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами.
"В тому числі отруйними речовинами подразливої дії – CS та CN, які використовуються у боєприпасах для боротьби із заворушеннями", – йдеться у повідомленні.
Відомо також про три летальні випадки.
"У трьох випадках ми маємо висновок лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною", - додав Власюк.
- Володимир Зеленський 8 грудня оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових від початку повномасштабної війни - 43 тис. воїнів.
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