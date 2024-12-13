Понад 2 тис. воїнів ЗСУ отруїлись хімречовинами РФ за час повномасштабної війни

Про це на брифінгу в Укрінформ повідомив керівник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.

За словами Власюка, понад 2 тис. військових отримали різні ступені отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами.

"В тому числі отруйними речовинами подразливої дії – CS та CN, які використовуються у боєприпасах для боротьби із заворушеннями", – йдеться у повідомленні.

Відомо також про три летальні випадки.

"У трьох випадках ми маємо висновок лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною", - додав Власюк.