Понад 540 поранених українських військових пройшли реабілітацію в Латвії

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Латвії.

У середу, 14 серпня, міністр охорони здоров'я країни Хосам Абу Мері та посол України в Латвії Анатолій Куцевол відвідали реабілітаційний центр Jaunķemeri в Юрмалі, який цьогоріч почав приймати поранених українських військових. До кінця 2024-го центр планує прийняти ще 50 воїнів.

"Понад 540 солдатів, які отримали поранення в Україні, вже пройшли медичну реабілітацію в Латвії. Є низка міркувань, які ми беремо до уваги, щоб запропонувати найкращі умови для бійців - необхідні фахівці та місце розташування, щоб мати можливість забезпечити транспорт або залучити інших лікарів для консультацій", - заявив Хосам Абу Мері.

У МОЗ кажуть, що на початку червня уряд Латвії виділив на реабілітацію більшої кількості українських військових 184 тис. євро.

Крім того, до кінця цього тижня Латвія планує відправити в Україну черговий вантаж гуманітарної допомоги. Зокрема він міститиме антибіотики, шприци, ін’єкційні голки, інфузійні системи, джгути, компресійні пов’язки для зупинки кровотеч, бинти для перев'язування великих ран.