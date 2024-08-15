Понад 540 поранених українських військових пройшли реабілітацію в Латвії
Понад 540 українських військових, які отримали поранення на війні з Росією, пройшли медичну реабілітацію в Латвії
Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я Латвії.
У середу, 14 серпня, міністр охорони здоров'я країни Хосам Абу Мері та посол України в Латвії Анатолій Куцевол відвідали реабілітаційний центр Jaunķemeri в Юрмалі, який цьогоріч почав приймати поранених українських військових. До кінця 2024-го центр планує прийняти ще 50 воїнів.
"Понад 540 солдатів, які отримали поранення в Україні, вже пройшли медичну реабілітацію в Латвії. Є низка міркувань, які ми беремо до уваги, щоб запропонувати найкращі умови для бійців - необхідні фахівці та місце розташування, щоб мати можливість забезпечити транспорт або залучити інших лікарів для консультацій", - заявив Хосам Абу Мері.
У МОЗ кажуть, що на початку червня уряд Латвії виділив на реабілітацію більшої кількості українських військових 184 тис. євро.
Крім того, до кінця цього тижня Латвія планує відправити в Україну черговий вантаж гуманітарної допомоги. Зокрема він міститиме антибіотики, шприци, ін’єкційні голки, інфузійні системи, джгути, компресійні пов’язки для зупинки кровотеч, бинти для перев'язування великих ран.
- На початку червня міністр охорони здоровʼя Латвії 7 червня заявив, що країна збільшила квоту для реабілітації українських військових від 150 до 200 пацієнтів на рік.
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