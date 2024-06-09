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Поповнення війська РФ недостатньо для наступальних операцій влітку на кількох напрямках, - ISW

9 червня, 2024 неділя
07:35
Війна з Росією окупанти крим

Поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках, адже нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів

Зміст

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначив український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 червня, частина з 30 тис. військовослужбовців, яких Росія щомісяця мобілізує, прибуває на фронт як заміна і підкріплення, і що російські зусилля з мобілізації дозволили окупантам створити лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

Машовець заявив, що в середньому кожне російське оперативне угруповання військ отримує від 1 000 до 1 500 військовослужбовців як заміну або підкріплення щомісяця і може отримати 2 000, якщо угруповання відповідає за інтенсивні наступальні операції.

В Україні та поблизу неї діють шість оперативних російських угруповань військ. Військовий оглядач припускає, що російські війська отримують загалом від 6 000 до 12 000 нових військовослужбовців щомісяця.

У звіті зазначають, що ця цифра не суперечить українським і російським повідомленням за січень і квітень 2024 року про те, що Росія набирає 30 000 нових військовослужбовців щомісяця, оскільки значна частина цього нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки бойової служби або пізніше, після навчання, візьме на себе функції бойових завдань.

За останні місяці аналітики ISW спостерігали "пульсацію" російських наступальних операцій уздовж фронту, коли загарбники чергують інтенсивні атаки з більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат.

Наявність нового особового складу, ймовірно, є одним з кількох визначальних чинників, що впливають на рішення російських військ чергувати інтенсивні наступальні операції з менш інтенсивними.

За оцінками ISW, заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.

"Цих, як повідомляється, обмежених російських резервів на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. Російське військове командування, ймовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу, якщо воно має намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції", - йдеться у звіті.

  • Протягом доби 8 червня на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, на Покровському напрямку українські війська відбивали 27 атак росіян.
Теги:
Росія
військові
російська армія
окупанти
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