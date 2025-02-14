Порушена герметичність: експертка з питань ядерної енергетики Кошарна про удар РФ по укриттю на ЧАЕС

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Це провокація Росії напередодні Мюнхенської конференції. Дрон з фугасною бомбою цілеспрямовано влучив в об'єкт укриття. Причому влучив у таку частину, яка розташована не над зруйнованим четвертим енергоблоком, оскільки там ще є старе укриття, яке потребує демонтажу", - зауважила Кошарна.

За словами експертки з ядерної енергетики та ядерної безпеки, удар по укриттю на ЧАЕС - це черговий терористичний крок Росії, щоб продемонструвати світу, що для Путіна не існує червоних ліній. Він робить усе, що йому заманеться, оскільки до цього часу не була визначена юрисдикція відповідно до статті 2 міжнародної Конвенції протидії актам ядерного тероризму, за якою цей акт вважається злочином.

"Сподіваюся, що міжнародний трибунал, який має завершити підготовчі роботи та затвердити статут у квітні цього року, розглядатиме саме такі акти ядерного тероризму. Україна доклала багато зусиль для створення цього трибуналу та підготовки проєкту статуту", - зазначила Кошарна.

Експертка з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки також додала, що наразі радіаційних наслідків немає. Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила показники, і наразі все в нормі.

"Ця споруда дуже дорога, на неї було витрачено півтора мільярда доларів. Багато держав брали участь у фінансуванні та будівництві інженерного проєктування. Це не просто оболонка, там система інженерних споруд, і вентиляція, і фільтри. Ця оболонка є подвійною, між зовнішньою та внутрішньою, циркулює сухе повітря, щоб не утворювався конденсат. Є система пригнічення пилу, є крани, які дозволяють розбирати стабільні конструкції старого укриття. Тобто наразі порушена герметичність. Для того, щоб відремонтувати, потрібні нові інженерні технічні рішення, а також кошти, бо ця подвійна оболонка була пробита", - наголосила Кошарна.