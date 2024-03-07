Посольство Індії у РФ повідомило про смерть свого громадянина: імовірно він воював проти України

Про це повідомило посольство Індії в Росії у заяві у cоцмережі Х.

Йдеться, що він "трагічно загинув", його останки буде перевезено на батьківщину. Про обставини смерті не повідомляється.

"Радіо Свобода" пише, що за даними видання The Statesman, 30-річний Асфан із Телангани приїхав до РФ у грудні 2023-го. Йому обіцяли роботу помічником, проте його, як стверджують, обманом змусили приєднатися до армії РФ та відправили на кордон з Україною.

Як пише The Hindu, хоча інформація про смерть Асфана була отримана 6 березня, неясно, коли він помер насправді. Імран, старший брат загиблого, розповів виданню, що Асфан дізнався про ймовірну роботу в Росії від ютуб-блогера Baba Vlogs. Той нібито запевнив його, що робота не пов’язана із бойовими діями.

За словами Імрана, 13 листопада Асфана змусили підписати річну угоду російською мовою, якої він не знав. Він повірив посереднику та погодився на це. Пізніше чоловік зрозумів, що йдеться про участь у війні, проте посередник запевняв його, що не доведеться воювати.