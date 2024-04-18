Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Постачання зброї та ППО в Україну питання не місяців, а днів", - Шарль Мішель

"Постачання зброї та ППО в Україну питання не місяців, а днів", - Шарль Мішель

18 квітня, 2024 четвер
05:08
Війна з Росією на фото Шарль Мішель у реабілітаційному центрі

Лідери ЄС дійшли висновку, що Євросоюз має виконувати свої обіцянки, оскільки Україна негайно потребує зброї - її постачання має стати питанням не місяців, а днів

Про це в ніч на четвер у Брюсселі, за підсумками першого дня роботи європейського саміту, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє Укрінформ.

"Доставка такої допомоги (для України, – ред.) – це не питання місяців, це питання днів та тижнів. Дуже важливо, щоб ми виконували власні обіцянки. Можу вас запевнити, що всі учасники, всі зацікавлені сторони роблять все можливе та докладають зусиль, щоб прискорити цей процес. У дуже короткий проміжок часу ми підвищили наше оборонне виробництво та промисловий потенціал. Але цього недостатньо. Ми маємо зробити більше, і, якщо можливо використати те, що вже є в наявності, особливо системи протиповітряного захисту", - зазначив президент Євроради.

Він зауважив, що під час зустрічі лідери країн ЄС знову виявили єдність, зокрема, у підтримці України.

"Два пункти є надзвичайно важливими. Перший: нам не потрібно так багато слів, оскільки вони (українці) потребують більше військового обладнання. Ми мали дуже добру дискусію з цього приводу. Ми зрозуміли, що країни-члени, особливо ті, які мають відповідні спроможності та потужності, - для них важливо надати Україні більше протиповітряних систем, більше боєприпасів", - сказав Шарль Мішель.

Другим важливим висновком після дискусії по Україні, на його переконання, є підтримка української "формули миру", особливо напередодні мирної конференції, яка має відбутися у Швейцарії у червні поточного року.

"Ця зустріч є дуже важливою, щоб залучити міжнародне співтовариство, з усіма країнами по усьому світу, особливо - з Глобального півдня, з метою скоординувати точки зору, за участі ЄС у цій зустрічі в Швейцарії. Ми дуже рішуче налаштовані підтримувати Україну. Ми не недооцінюємо наявні виклики та усвідомлюємо, що у рас є відповідальність за дії", - наголосив президент Європейської ради.

"Хочу також підкреслити, що Володимир Зеленський просив нас зробити все можливе, щоб спробувати переконати Сполучені Штати надати більше підтримки, включаючи фінансову допомогу, на яку очікує Україна", - додав Шарль Мішель.

  • 17 квітня Зеленський взяв участь у роботі Європейської ради, заявивши, що "ППО та фронт – це ключовий пріоритет для України".
Теги:
ЄС
ППО
зброя для України
Читайте також:
Кислиця
16 квітня, 2024 вiвторок
"Категорично відкидаємо божевільні звинувачення": Кислиця в Радбезі ООН пояснив мету провокацій Росії на ЗАЕС
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
15 квітня, 2024 понедiлок
Для українських біженців у Європі може розпочатися гонка на виживання, поки Росія продовжує руйнувати енергосистему України. Акценти світових ЗМІ 15 квітня
конгрес США
17 квітня, 2024 середа
"Критична потреба": у Конгресі США після таємної наради заявили про необхідність надати Україні допомогу цього тижня
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.35
    Купівля 39.35
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 квітня
06:19
Володимир Зеленський
З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів $83,7 млрд
06:06
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Ситуація у ніч на 18 квітня
05:56
світ Індонезія виверження вулкана
В Індонезії почалося виверження вулкана: евакуйовано декілька сіл
05:36
мзс Росії
У Росії розробили концепцію гібридної війни з Заходом, - WP
04:40
Путін і Кім Чен Ин
Росія, Китай, Іран та їх сателіти пов'язані не ідеологією, а відчаєм, - WP
04:12
Російські хакери
Хакери з РФ атакували об'єкти водозабезпечення у Європі та США, - Wired
03:44
У Росії після обстрілів ЗСУ авіабази у Джанкої очікують ударів по Кримському мосту
03:16
Оновлено
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада заклала у бюджет на 2024 рік кошти на допомогу Україні: подробиці
02:48
росія хакер
Росія активізувала кампанію з втручання у вибори в США, - заява Microsoft
02:20
У Британії запровадять заборону продажу сигарет народженим після 2009 року
01:52
Кирило Буданов
Буданов запевнив, що в України є план зменшення військової міці РФ, - WP
01:24
землетрус
У Японії стався землетрус неподалік атомної електростанції
00:56
міністр оборони США Ллойд Остін
Остін та начальник штабів США Браун закликали ухвалити допомогу Україні
00:47
Андрій Лунін та Бернарду Сілва (ліворуч)
Лунін став героєм серії пенальті з "Ман Сіті" та вивів "Реал" до півфіналу ЛЧ
00:28
Грузія акції протестів
Парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів". Протестувальники вимагають зустрічі з прем'єром
00:27
Росія продовжує продукувати фейки
"В Україні запропонували мобілізувати політбіженців з РФ та Білорусі": російські фейки за 17 квітня
2024, середа
17 квітня
23:56
ЗРК Patriot
Прем’єр Нідерландів запропонував спосіб, як Україні отримати більше систем Patriot
23:53
Йозуа Кімміх та Габріель Мартінеллі (ліворуч), Баварія - Арсенал
"Баварія" перемогла "Арсенал" та вийшла до півфіналу ЛЧ
23:15
Оновлено
На фото: Юлія Навальна на обкладинці TIME
Навальна, Єрмак та Кайлі Міноуг потрапили до 100 найвпливовіших людей TIME. Голова ОП відреагував
22:51
Оновлено
Світло
Промспоживачів попередили про можливі обмеження енергопостачання 18 квітня. У Yasno також заявили про високі ризики відключень
22:45
Оновлено
Вибухи під Джанкоєм
"Дякую за влучність": Зеленський підтвердив успішні удари ЗСУ по аеродрому "Джанкой"
22:42
Володимир Зеленський
"ППО та фронт – це ключовий пріоритет": Зеленський взяв участь у роботі Європейської ради
22:33
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Національно-визвольні рухи оголосили війну Кремлю. Вашингтонська декларація
22:27
ПАРЄ
ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом не визнавати Путіна легітимним президентом РФ
22:23
Суд
Суддя Деснянського суду Києва вирішила мобілізуватися. І попросила ВРП зупинити справу щодо її п'яного водіння, - ЦПК
22:15
Ексклюзив
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
"Не дуже хороша новина для Єрмака": політолог Бобиренко про рейтинг найвпливовіших політиків світу TIME
22:01
Ексклюзив
обстріл Часів Яр
Часів Яр має не лише політичне значення: генерал-майор запасу Кривонос про важливість захоплення міста до 9 травня
21:45
Ексклюзив
Експерт з енергетичних питань Рябцев розповів, чи очікувати в Україні стабілізаційних вимкнень світла
21:42
Оновлено
Майк Джонсон
Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня. Байден пообіцяв негайно підписати документ
21:27
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
РФ може повторити наступ на північ України, але з урахуванням помилок 2022 року, -  генерал-майор запасу Кривонос
21:25
Передаємо на фронт 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії
Українські розробники Brave1 передали на фронт 2 тис. РЕБів
21:25
Ексклюзив
путін
Почався процес підриву легітимності путінського режиму, - політичний експерт Розумний
20:42
Оновлено
Динамо
УПЛ: "Динамо" перемогло "Минай" і впритул наблизилось до "Шахтаря", "Олександрія" зіграла внічию з "Оболонню"
20:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти змінюють тактику штурмів біля Часового Яру та успішна атака ЗСУ на аеродром в Джанкої. Колонка Сергія Згурця
20:33
Георгій Судаков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
Гендиректор "Шахтаря" анонсував трансфер зірки українського футболу у європейський топ-клуб
20:32
НАТО
Українці візьмуть участь у навчаннях НАТО з кібероборони Locked Shields 2024
20:06
OPINION
Ігор Бондар-Терещенко
Побачити Париж
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 784-го дня війни: удар по військовому аеродрому в Джанкої, знищення Мі-8 у Самарі та атака на авіазавод у Татарстані
19:59
Греція
Греція планує побудувати ППО, подібну до "Залізного купола" в Ізраїлі
19:52
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Українські воїни за добу відбили 19 атак на Бахмутському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV