"ППО та фронт – це ключовий пріоритет": Зеленський взяв участь у роботі Європейської ради

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Щойно взяв участь у роботі Європейської ради, були всі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані президентці Єврокомісії, та всім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України", - сказав Зеленський.

За словами президента, він підкреслив сьогодні все те, що необхідно для подальших дій, для захисту України.

"Звичайно, ППО та фронт – це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба всім у Європі, у вільному світі використати заради зміцнення – заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час – заради нашої спільної безпеки", - йдеться у заяві.