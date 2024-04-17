"ППО та фронт – це ключовий пріоритет": Зеленський взяв участь у роботі Європейської ради
У середу, 17 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що взяв участь у роботі Європейської ради
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Щойно взяв участь у роботі Європейської ради, були всі лідери нашої Європи. Я вдячний Шарлю Мішелю, пану президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані президентці Єврокомісії, та всім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України", - сказав Зеленський.
За словами президента, він підкреслив сьогодні все те, що необхідно для подальших дій, для захисту України.
"Звичайно, ППО та фронт – це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба всім у Європі, у вільному світі використати заради зміцнення – заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час – заради нашої спільної безпеки", - йдеться у заяві.
- 16 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо "захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет".
- 17 квітня Єнс Столтенберг повідомив, що засідання Ради Україна - НАТО відбудеться у п’ятницю, 19 квітня з участю президента Зеленського.
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