Альянс скликає засідання Ради Україна - НАТО 19 квітня, - Столтенберг

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі в Брюсселі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.

Він заявив, що на засіданні мова йтиме про надання снарядів та систем протиповітряної оборони Україні.

"Ми скличемо зустріч у п’ятницю, на якій буде присутній президент Зеленський та міністри оборони країн-членів НАТО", - повідомив Столтенберг.