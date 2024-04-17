Альянс скликає засідання Ради Україна - НАТО 19 квітня, - Столтенберг
Засідання Ради Україна - НАТО відбудеться у п’ятницю, 19 квітня з участю президента України Володимира Зеленського
Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі в Брюсселі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.
Він заявив, що на засіданні мова йтиме про надання снарядів та систем протиповітряної оборони Україні.
"Ми скличемо зустріч у п’ятницю, на якій буде присутній президент Зеленський та міністри оборони країн-членів НАТО", - повідомив Столтенберг.
- У вівторок, 16 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо "захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет".
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