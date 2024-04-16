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Зеленський заявив, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО

16 квітня, 2024 вiвторок
20:32
Війна з Росією Володимир Зеленський

У вівторок, 16 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Працюємо заради того, щоб отримати більше реальної допомоги. Заради того, щоб досягти справжньої рівності в захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, справді рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів", - сказав президент.

Зеленський заявив, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО.

"Щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет. Активно працюємо зараз і щоб зробити результативним перший Глобальний саміт миру в червні. Ми дякуємо всім лідерам і державам, які за цей тиждень висловили свою готовність узяти участь у саміті у Швейцарії. Я хочу окремо подякувати зараз за зусилля Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію – за сигнали, які ми почули з Пекіна. Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали", - йдеться у відео.

  • Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру. Водночас повний список учасників наразі не оприлюднено.
Теги:
Відео
Україна
Швейцарія
Володимир Зеленський
НАТО
Військові новини
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