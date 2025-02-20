Постачають не тільки щось матеріальне, - ексспівробітник СБУ Ступак про військову допомогу з боку США

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Протягнути певний час (без допомоги США, - ред), я думаю, так, але про тривале щось, про ґрунтовне я відверто скажу, я це собі не уявляю. Бо дивіться, постачають нам не тільки щось матеріальне, так, ми звикли, снаряди, техніка якась, якісь запасні частини, але постійно звертаю увагу. Дивіться, коли кожного разу оголошується сигнал повітряної тривоги, от що роблять всі громадяни? Вони лізуть в моніторингові пабліки, не важливо це Telegram або Twitter колишній і починають шукати: "Так, що там летить? А, там летить якийсь спецпідліт, чорт з ним, це не моя область, мені не цікаво". Або: "Ой, крилаті ракети, ой, ну коли вони там будуть". Або балістика і знову чекають. Але ж ця інформація, вона ж не народжується у моніторингових пабліках. Вона ж звідкись береться", - зауважив експерт.

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Іван Ступак наголосив, що це велика робота розвідок різних країн, у тому числі й США. І без них буде дуже складно.

"І це велика-велика робота також, як нашої розвідки, так і західних країн, європейських країн і Сполучених Штатів. Це супутникова розвідка, це ось літаки, які постійно літають, це перехоплення різних каналів перемовин, радіоканали і ще щось. І це велика-велика складова, яка дозволяє нам убезпечувати себе від масованих російських дроново-ракетних атак. Уявіть, що цього не буде, в Україні буде дуже-дуже-дуже важко. Я не кажу, що одразу фронти зруйнуються, що все посипається, але поступово тиск Російської Федерації буде збільшуватися і саме за рахунок відсутності американської допомоги ми можемо по собі це відчути дуже неприємно", - вважає військовий експерт.