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Потрібно достатньо систем ППО: Зеленський відреагував на удар РФ по Харкову 20 березня

21 березня, 2024 четвер
01:24
Війна з Росією Зеленський

Сили оборони України гідно реагуватимуть на російські ракетні атаки по Харкову, відповідь агресору буде влучною і закликав партнерів надати достатньо систем ППО

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Очільник держави зазначив, що Харків та область є цілями для окупантів при обстрілах та ударах від початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

"Наш Харків. Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області", - сказав президент.

Ракетний удар російських терористів по місту 20 березня, наголошує Зеленський, ні на що не здатний вплинути, окрім як на гідну відводь з боку Сил оборони України

"Окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме", - заявив глава держави.

Він зазначив, що сьогодні внаслідок російської ракети в Харкові загинули п'ять людей, та висловив співчуття всім рідним та близьким жертв, додавши, що кожному пораненому надається необхідна допомога.

Разом з тим Зеленський наголошує на важливості достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб захистити міста від постійних російських обстрілів.

"Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є в партнерів. І партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя", - сказав президент.

  • Російські окупанти в середу, 20 березня, атакували ракетою один із районів Харкова, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, дев'ятеро постраждали, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти.
Теги:
Володимир Зеленський
ППО
Харківщина
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