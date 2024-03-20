Росія атакувала Харків: є загиблі та постраждалі, на місці влучання виникла масштабна пожежа

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", - написав він.

Очільник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник згодом поінформував, що окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою.

Міський голова Ігор Терехов написав, що внаслідок російського удару по місту постраждали люди: їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. Крім того, на місці влучання виникла масштабна пожежа.

Згодом стало відомо про трьох загиблих пʼятьох постраждалих: двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Серед поранених працівники підприємства.

У місті пошкоджені восьмиповерхівка, виробничий цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції в Холодногірському районі, типографія. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів.

За словами мера міста, пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі. Наголошується, що кількість жертв та постраждалих може бути більшою.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 12:14, Терехов о 12:58 написав про вибух у місті. Станом на 13:41 відбою не було.