Росія атакувала Харків: є загиблі та постраждалі, на місці влучання виникла масштабна пожежа
Російські окупанти в середу, 20 березня, атакували ракетою один із районів Харкова, внаслідок чого загинули троє людей, постраждали п'ятеро. На місці "прильоту" виникла масштабна пожежа
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", - написав він.
Очільник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник згодом поінформував, що окупанти вдарили по Харкову крилатою ракетою.
Міський голова Ігор Терехов написав, що внаслідок російського удару по місту постраждали люди: їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. Крім того, на місці влучання виникла масштабна пожежа.
Згодом стало відомо про трьох загиблих пʼятьох постраждалих: двоє вже госпіталізовані, решту оглядають лікарі і вирішують питання направлення до лікарні. Серед поранених працівники підприємства.
У місті пошкоджені восьмиповерхівка, виробничий цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції в Холодногірському районі, типографія. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів.
За словами мера міста, пошукова робота продовжується, як і гасіння пожежі. Наголошується, що кількість жертв та постраждалих може бути більшою.
Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 12:14, Терехов о 12:58 написав про вибух у місті. Станом на 13:41 відбою не було.
- Уночі 20 березня російська терористична армія обстріляла селище Козача Лопань Харківської області. Унаслідок цього постраждав цивільний чоловік.
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