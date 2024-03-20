Вночі РФ атакувала КАБами селище Козача Лопань на Харківщині: постраждав цивільний
Уночі 20 березня російська терористична армія обстріляла селище Козача Лопань Харківської області. Унаслідок цього постраждав цивільний чоловік
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, обстріл стався близько 4-ї ранку. Ворог застосував керовану авіаційну бомбу.
Унаслідок атаки поранено цивільного 56-річного чоловіка - його госпіталізували до медзакладу. Також частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі.
- Тієї ж ночі росіяни атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Унаслідок цього постраждали 5 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.95 Купівля 38.95Продаж 39.48
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.03
- Актуальне
- Важливе