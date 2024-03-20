Вночі РФ атакувала КАБами селище Козача Лопань на Харківщині: постраждав цивільний

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обстріл стався близько 4-ї ранку. Ворог застосував керовану авіаційну бомбу.

Унаслідок атаки поранено цивільного 56-річного чоловіка - його госпіталізували до медзакладу. Також частина населеного пункту опинилася без електроенергії внаслідок пошкодження лінії електропередачі.