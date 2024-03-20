Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину: 5 постраждалих, серед них 12-річна дитина
Російські терористи вночі 20 березня атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Унаслідок цього постраждали 5 людей
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі гучно було у Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 людей. З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що брат із сестрою - 12 та 19 років, 57-річний батько - у стані середньої тяжкості. Важкі поранення отримала 47-річна жінка. Вони перебувають у лікарні.
- Вранці 17 березня російська армія скерувала дрон по АЗС у Нікополі. В результаті влучання постраждали троє чоловіків.
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