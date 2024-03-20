Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину: 5 постраждалих, серед них 12-річна дитина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі гучно було у Синельниківському районі. Від ворожої атаки, попередньо, постраждали 5 людей. З-поміж них ціла родина, будинок якої потрощили окупанти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що брат із сестрою - 12 та 19 років, 57-річний батько - у стані середньої тяжкості. Важкі поранення отримала 47-річна жінка. Вони перебувають у лікарні.