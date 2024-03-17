У Нікополі росіяни влучили дроном у заправку: постраждали троє людей

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці. Постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років", - зазначив Лисак.

Медики надали чоловікам всю необхідну допомогу.

Також за словами очільника ОДА, пошкоджено обладнання АЗС і вантажний автомобіль.