Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Нікополі росіяни влучили дроном у заправку: постраждали троє людей

У Нікополі росіяни влучили дроном у заправку: постраждали троє людей

17 березня, 2024 неділя
12:17
Війна з Росією

Вранці 17 березня російська армія скерувала дрон по АЗС у Нікополі. В результаті влучання постраждали троє чоловіків

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

"Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці. Постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років", - зазначив Лисак.

Медики надали чоловікам всю необхідну допомогу.

Також за словами очільника ОДА, пошкоджено обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

  • Журналістка Альона Яцина повідомила, що росіяни почали активніше обстрілювати прикордонні громади Сумщини, через які російські добровольці зайшли на територію РФ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Дніпропетровщина
безпілотник
Нікополь
Читайте також:
Кремль москва
16 березня, 2024 субота
Треба рейди на Москву: Портников пояснив, що може реально сколихнути Росію
Гривня, 1000 гривень, гроші
16 березня, 2024 субота
Запросив до себе незнайомку з кафе: у 82-річного киянина під час побачення зникли накопичені гроші
Юрій Ігнат
16 березня, 2024 субота
Ігнат покинув посаду речника Повітряних сил ЗСУ
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 березня
13:15
загиблі добровольці
Дітям загиблих добровольців збільшили грошові виплати
13:12
НАТО
Треба 2% від ВВП: Європі не вистачає €56 млрд на фінансування НАТО
13:11
РФ на Донеччині вдарила новою авіабомбою по Селидовому і ракетами по Мирнограду: дві жінки поранені, понад 30 руйнувань
13:09
Огляд
Bayraktar
Що відомо про завод Baykar, який почали будувати в Україні: коли, скільки і які "байрактари" там виготовлятимуть
12:00
OPINION
Орест Сохар
Папа "Пекінський"
11:58
Південна Осетія
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
11:28
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на 8 регіонів: українські дрони влучили у Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї
11:17
Геннадій Москаль
Помер політик, правник і нардеп двох скликань Геннадій Москаль
10:56
Ексклюзив
Обстріл, БПЛА, шахеди, Сумщина
В одній із громад Сумщини вже тиждень тривають активні бойові дії, - журналістка Яцина
10:49
Російська зброя
Російський експорт зброї за 10 років впав на понад 50%: британська розвідка назвала причини
10:45
Акім Галімов
“Коріння цієї війни лежать в історії”. Розмова з Акімом Галімовим
10:31
Російські добровольці зайшли до ще одного населеного пункту в РФ та захопили будівлю адміністрації
10:22
телефон
"Частина інформаційної кампанії "Майдан-3": ISW пояснив, навіщо окупанти телефонують родичам українських полонених
10:13
Еммануель Макрон
Макрон пообіцяв приїхати в Україну "з конкретними пропозиціями та рішеннями"
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Як оцінити компетентність комбрига?
10:01
РФ знищила центр селища Велика Писарівка на Сумщині: голова громади закликала людей евакуюватись
10:00
Великий піст
Дата початку Великого посту: головні етапи, значення та заборони
09:39
Ексклюзив
Донеччина, Авдіївка, Желанне
Третю добу поспіль ворог не застосовує важку бронетехніку: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку
09:38
Джо Байден
Байден пожартував над віком і психічним станом Трампа
09:24
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій
Дмитро Лиховій залишив посаду речника ОСУВ "Таврія"
08:53
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії: Зараз неможливо уявити домовленість між Україною та Росією про припинення війни
08:50
Вулкан вивергає лаву та дим під час виверження на півострові Рейк’янес, Ісландія, 14 січня 2024 р.
В Ісландії вчетверте за три місяці вивергся вулкан
08:29
Грант Шаппс
Міністр оборони Британії відклав поїздку до Одеси через ракетну загрозу РФ, - ЗМІ
08:03
OPINION
Віктор Бобиренко
Совок закінчився замполітами. Росія — теж
07:36
Оновлено
обстріл, ППО
"Шахеди" атакували Україну: під удар потрапила Одещина
07:27
сили ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 14 з 16 ворожих "шахедів"
07:20
Інфографіка
втрати окупантів
Засіб ППО, 11 танків і 1160 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні
02:24
Микита Шевченко, Зоря
"Більшість футболістів в Україні – це "терпіли": ексворотар "Зорі" поскаржився на затримки зарплати у 7 місяців
01:32
Укрзалізниця потяг
На Хмельниччині сталась деформація земляного полотна: закрито рух для потяга "Київ - Кам'янець-Подільський"
00:11
Татри, Словаччина
У Словаччині ведмідь напав на пару білоруських туристів, жінка загинула
2024, субота
16 березня
23:43
Верховна Рада
"ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради": Росія вигадала новий фейк
23:15
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Макрон проситиме у Росії зупинити вогонь на час Олімпіади-2024
22:53
"Шахтар" - "Інтер"
Один з найдорожчих футболістів в історії "Шахтаря" розраховує піти в оренду, якщо війна не закінчиться влітку
22:34
Псевдовибори, Крим
Партизани "Атеш" полюють на організаторів "виборів" у Криму
21:59
Артем Довбик, "Жирона"
Довбика визнали найгіршим гравцем матчу Ла Ліги "Гетафе" - "Жирона"
21:40
Денис Берінчик
Промоутер підтвердив дату бою Берінчика за титул, який відібрали у Ломаченка
21:34
генерал-майор Дмитро Делятицький
Українських морпіхів очолить ректор Одеської військової академії Делятицький, - ЗМІ
21:33
Ексклюзив
Кремль москва
Треба рейди на Москву: Портников пояснив, що може реально сколихнути Росію
21:07
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
"Ми з’ясували, що у нас є чудовий воротар": "Реал" довіряє Луніну і не поспішатиме з поверненням Куртуа
20:58
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
Загніздували на висоті 295 метрів: українські полярники показали пінгвінів-верхолазів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV