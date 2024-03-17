У Нікополі росіяни влучили дроном у заправку: постраждали троє людей
Вранці 17 березня російська армія скерувала дрон по АЗС у Нікополі. В результаті влучання постраждали троє чоловіків
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці. Постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років", - зазначив Лисак.
Медики надали чоловікам всю необхідну допомогу.
Також за словами очільника ОДА, пошкоджено обладнання АЗС і вантажний автомобіль.
- Журналістка Альона Яцина повідомила, що росіяни почали активніше обстрілювати прикордонні громади Сумщини, через які російські добровольці зайшли на територію РФ.
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