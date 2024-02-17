Потрібно конфіскувати заморожені активи Росії, - Зеленський

З такою заявою він виступив на Мюнхенському безпековому форумі, під час спільної пресконференції з віцепрезиденткою США Камалою Харріс у суботу, 17 лютого 2024 року.

"Ми маємо саме цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору", - зазначив глава держави.

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Ну думку Зеленського, саме фінансові втрати є найбільш болючими для Володимира Путіна.

"Путін не цінує життя людей, не розуміє та не поважає жодних правил. Єдине, що для Путіна важливе, гроші й сила. Потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи Росії. І потрібен подальший повномасштабний тиск санкціями на Росію. Щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну", - наголосив Володимир Зеленський.

Заморожені активи Росії. Скільки це

"На цей час в юрисдикціях партнерів по G7, ЄС та Австралії заморожено 260 млрд євро активів Центрального банку Росії, причому понад дві третини з них - в ЄС", - пояснює заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.