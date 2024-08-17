Потрібно те, що змінить курс війни: Зеленський закликав західних партнерів зняти обмеження на використання зброї

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

Він наголосив, що це питання є ключовим для послаблення позицій російських військ та прискорення завершення війни.

"Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни", - наголосив Зеленський.

За його словами, відсутність дозволу з боку західних партнерів на використання їхньої зброї на території Росії наразі компенсує сміливість та стійкість наших воїнів.

"І ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою", - зазначив президент, пояснюючи важливість прийняття рішень партнерами.

Зеленський також висловив подяку Британії за надану допомогу, але зауважив, що ситуація з постачанням зброї дещо сповільнилася. Він заявив, що Україна продовжить вести дипломатичні переговори з партнерами, щоб отримати необхідну зброю та досягти справедливого миру.

"Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці – увесь наш народ, – коли захищають свою незалежність", - підсумував президент.