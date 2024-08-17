Україна може сама вирішувати, як використовувати надану Мадридом зброю, - міноборони Іспанії

Про це пише EFE.

Відповідаючи на запитання під час візиту до штабу НАТО у Валенсії, чи відомо їй, що в наступі України на територію Росії була використана зброя іспанської армії, Роблес відповіла, що не знає, що саме використовує Україна.

"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", - зазначила міністерка.

Вона також наголосила, що допомога, яку Іспанія надала Україні, є "оборонними матеріалами для захисту".

Роблес запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".