Україна може сама вирішувати, як використовувати надану Мадридом зброю, - міноборони Іспанії
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна має сама визначати, як використовувати надану їй зброю в рамках оборонної допомоги, у війні з Росією
Про це пише EFE.
Відповідаючи на запитання під час візиту до штабу НАТО у Валенсії, чи відомо їй, що в наступі України на територію Росії була використана зброя іспанської армії, Роблес відповіла, що не знає, що саме використовує Україна.
"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", - зазначила міністерка.
Вона також наголосила, що допомога, яку Іспанія надала Україні, є "оборонними матеріалами для захисту".
Роблес запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".
- 15 липня Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, що включає 10 танків Leopard 2А4, снаряди та екскаватори.
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