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Україна може сама вирішувати, як використовувати надану Мадридом зброю, - міноборони Іспанії

Світлана Кравченко
17 серпня, 2024 субота
07:29
Світ міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Україна має сама визначати, як використовувати надану їй зброю в рамках оборонної допомоги, у війні з Росією

Зміст

Про це пише EFE.

Відповідаючи на запитання під час візиту до штабу НАТО у Валенсії, чи відомо їй, що в наступі України на територію Росії була використана зброя іспанської армії, Роблес відповіла, що не знає, що саме використовує Україна.

"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", - зазначила міністерка.

Вона також наголосила, що допомога, яку Іспанія надала Україні, є "оборонними матеріалами для захисту".

Роблес запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".

  • 15 липня Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, що включає 10 танків Leopard 2А4, снаряди та екскаватори.
Теги:
Україна
зброя
Іспанія
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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