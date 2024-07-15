Снаряди, екскаватори, 10 танків Leopard: Іспанія відправила Україні нову партію допомоги
Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, що включає 10 танків Leopard 2А4, снаряди та екскаватори
Про це повідомляє міністерство оборони Іспанії.
Зазначається, що техніка, яку передасть іспанська сторона, пройшла ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї, а також випробування на технічну справність.
Перший етап транспортування з Севільї до міста на північному заході Іспанії Ферроля був здійснений наземним транспортом минулого тижня, інформують у пресслужбі. Після цього, для другого етапу транспортування морем, допомога судном вирушило з Ферроля опівдні минулої суботи, 13 липня.
Планується, що судно з допомогою прибуде в польський порт до наступних вихідних. Після потрапляння в Польщу розпочнеться його транспортування наземним транспортом до найближчих підрозділів ЗСУ, які вже передаватимуть зброю на передову, розповідають в оборонному відомстві Іспанії.
"На усіх етапах цього важливого переміщення вживають належних заходів безпеки", – нагаолоили у Міноборони Іспанії.
З цією партією загальна кількість танків, які Іспанія передала Україні, досягла 20. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року.
- Раніше, 20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до України буде поставлена партія танків Leopard і боєприпаси.
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