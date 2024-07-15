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Снаряди, екскаватори, 10 танків Leopard: Іспанія відправила Україні нову партію допомоги

15 липня, 2024 понедiлок
16:40
Війна з Росією

Іспанія розпочала передачу Україні нової партії військової допомоги, що включає 10 танків Leopard 2А4, снаряди та екскаватори

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Про це повідомляє міністерство оборони Іспанії.

Зазначається, що техніка, яку передасть іспанська сторона, пройшла ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї, а також випробування на технічну справність. 

Перший етап транспортування з Севільї до міста на північному заході Іспанії Ферроля був здійснений наземним транспортом минулого тижня, інформують у пресслужбі. Після цього, для другого етапу транспортування морем, допомога судном вирушило з Ферроля опівдні минулої суботи, 13 липня.

Планується, що судно з допомогою прибуде в польський порт до наступних вихідних. Після потрапляння в Польщу розпочнеться його транспортування наземним транспортом до найближчих підрозділів ЗСУ, які вже передаватимуть зброю на передову, розповідають в оборонному відомстві Іспанії. 

"На усіх етапах цього важливого переміщення вживають належних заходів безпеки", – нагаолоили у Міноборони Іспанії.

З цією партією загальна кількість танків, які Іспанія передала Україні, досягла 20. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року. 

  • Раніше, 20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до України буде поставлена партія танків Leopard і боєприпаси.
Теги:
Україна
зброя
Іспанія
допомога Україні
зброя для України
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