Потрібно завдавати ударів по злітно-посадкових смугах аеродромів у РФ, - експерт з авіації Романенко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Для того, щоб росіяни не могли користуватися аеродромами нам потрібно більше сучасної зброї, і це не лише дрони. Дронами ми можемо лише ускладнити роботу аеродромів РФ, але наші дрони несуть не так багато вибухівки, щоб вивести аеродром з ладу. Ракети ATACMS можна оснастити бетонобійною бойовою частиною і щодня завдавати ударів по злітно-посадковій смузі РФ. Якщо посередині злітно-посадкової смуги утворюється вирва, то аеродром не працюватиме допоки її не відремонтують", - зауважив Романенко.

За словами експерта з авіації, потрібно бити по російських НПЗ, де виробляють авіаційний керосин.

"Треба бити по складах паливно-мастильних матеріалів. Тобто поєднати це з ударами по російських НПЗ, де виробляють авіаційний керосин, перешкоджаючи літакам отримувати паливо. Українські БПЛА не забувають відвідати позиції російських літаків, але тут важко щось зробити, бо літак може стояти, а через годину його можуть перетягнути. Злітно-посадкова смуга, склад паливно-мастильних матеріалів, вежі управління нікуди не дінуться, їхні GPS координати відомі", - пояснив Романенко.

Цього тижня пожежі спалахнули на аеродромі "Міллерово", дрони літали над низкою областей РФ, а у тимчасово окупованих Криму й Маріуполі продовжився гарячий сезон.









