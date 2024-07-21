Пожежі на аеродромі "Міллерово", дрони у низці областей РФ та "гарячий" сезон у тимчасово окупованих Криму й Маріуполі: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Пожежі на аеродромі "Міллерово" та дрони у низці областей РФ

Росіяни 15 липня заявили про атаку 23 дронів. Один з БПЛА начебто впав на територію електропідстанції в Липецькій області РФ. Також російська влада писала про атаку на тимчасово окупований Крим, Орловську та Брянську області. За інформацією, 15 дронів було перехоплено над територією Брянської області, 6 – над тимчасово окупованим Кримом і ще один – над Липецькою областю. Також губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав про нібито падіння дрона на територію електропідстанції. "БПЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському міському окрузі. Жертв немає. Роботу електропідстанції не порушено", – написав він.

Окрім того, у російській Чечні стався вибух під час будівництва баштової гідроелектростанції. Спалахнули газові балони. Щонайменше 5 людей загинули – всі працювали на будівництві. Ще близько трьох десятків постраждали.

А вже уночі вівторка, 16 липня, дрони дісталися до Курської області. У Росії заявили про атаку безпілотника на завод низьковольтної апаратури в Кореневому на Курщині. "Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", – написав тоді т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

У російському Єкатеринбурзі 17 липня спалахнула потужна пожежа на стратегічному військовому заводі "Уралтрансмаш". Цікаво те, що завдяки росіянам ми можемо у прямому етері стежити за цією пожежею. Говорять, що пожежа розгорілася в одному з цехів цього заводу та зайняла площу 420 кв.м. Можна відзначити, що є певні розбіжності й у тому, що подає офіційна влада, бо є дві версії, одна від МНС РФ, друга від керівництва заводу. Вони кажуть, що інцидент пов'язаний з ремонтними роботами. Однак поширюються у соцмережах повідомлення очевидців, що перед пожежею було декілька вибухів, після яких сталося загоряння", – прокоментував це військовий експерт Валерій Рябих. За його словами, масштаби пожежі та характер задимлення не відповідають тому, що говорять офіційні особи. Тобто одні кажуть про неробочий цех, де відбувалися демонтажні роботи. А за іншою версією – навпаки проводилися роботи у тому цеху, який треба було дообладнувати.

Російське міністерство оборони заявило про нічну атаку – ворожа ППО начебто знищила 19 безпілотників над Курщиною та Білгородщиною, окупованим Кримом та Чорним морем: 11 БПЛА над Курською та три над Білгородською областями. Також ворожі сили ППО працювали над тимчасово окупованим Кримом та акваторією Чорного моря - п'ять збитих дронів.

Внаслідок атаки українських дронів у ніч на суботу, 20 липня, на російському військовому аеродромі "Міллерово" спалахнули пожежі. Зазначається, що масштабна пожежа на аеродромі зафіксована сервісом супутникового моніторингу пожеж NASA. Крім того, оприлюднені відео пожежі показують реальні наслідки атаки для ворога. Аналітики додають, що це відео знято з півдня у безпосередній близькості до авіабази. На перших кадрах видно пожежу на ділянці, де зберігається паливо для літаків. Також пожежу видно на майданчику технічно-експлуатаційної частини, де обслуговуються та ремонтуються літаки. "Тобто мова йде про два 100% уражених та виведених з ладу об'єкти, від функціонування яких залежить робота всієї авіабази "Мілерово"", - йдеться у повідомленні. Крім того, аналітики припускають, що українські дрони могли також зачепили літаки та вертольоти, які були на відкритих майданчиках. Тим часом російське міністерство оборони завило про знищення 26 безпілотників над Ростовською областю та одного над Смоленською.

"Гарячий" сезон у тимчасово окупованих Криму і Маріуполі, а також вибухи у Донецьку

У ніч проти вівторка, 16 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи, після чого у деяких районах міста зникло електропостачання. За словами радника мера Маріуполя Петро Андрющенко, в окупованому місті пролунали щонайменше п’ять вибухів. "Прильоти. Щонайменше два між "Невським" та Агробазою в напрямку Мангуша. Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки – спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки", – писав Андрющенко. Він також повідомляв про ймовірні прильоти або падіння уламків у районі Білосарайської коси та Мелекіного Маріупольського району. Після атаки у місті частково зникло електропостачання.

Наступного дня Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко знову повідомив про вибухи у тимчасово окупованому місті та поблизу нього. За його словами, вибухи лунали у мікрорайоні "Східний", Лівобережному районі та селі Сопине біля тимчасово окупованого Маріуполя. Згодом він також розповів про роботу російської авіації: "Повторний і цього разу вже авіації, що підняла русня. А чого на такому низькому ходу? Страшно?"

Уночі 18 липня в тимчасово окупованому Криму було чути звуки вибухів і стрільби. Окупанти заявили про "навчання" та збиті безпілотники й безекіпажні катери. Як повідомляв телеграм-канал "Кримський вітер", вибухи було чути в різних населених пунктах Криму:в Новоозерному (окрім того, там зникало світло), селі Мирне на Донузлаві, а також у Севастополі. Окупанти заявляли про "навчання міноборони Росії на території Чорноморського району до 04:00 18 липня". Щодо Севастополя, то представник окупантської влади, так званий губернатор Михайло Развожаєв говорив про начебто відбиту спробу атаки морського дрона. Згодом у міністерстві оборони Росії повідомили, начебто протягом минулої ночі ППО знищила й перехопила над Кримом 33 безпілотники.

Окрім того, 18 липня стало відомо, що морські та повітряні дрони Служби безпеки України атакували російську базу берегової охорони на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Під час них морські та повітряні дрони здійснили комбіновану атаку по базі берегової охорони окупантів. За даними джерел, унаслідок атаки були уражені та виведені з ладу: штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.

А 20 липня Сили оборони України завдали удару по території автобусного парку "Донгортех" в тимчасово окупованому Донецьку. За інформацією розвідки, там базувались російські військові.

Думки експертів

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що відбувається системна і послідовна робота щодо послаблення російської системи ППО.

"Генерал Сирський повідомив про те, що знищено комплекс С-300 на Донеччині. Пізніше радник міського голови Маріуполя сказав, що цей комплекс був знищений поблизу Мангуша. Йдеться про те, що ці комплекси ворог використовує для прикриття своїх об'єктів та ураження в режимі земля - земля наших об'єктів. Сирський говорить про те, що за певний проміжок часу було знищено близько 20 комплексів та близько 15 радіолокаційних станцій ворога. Це свідчить про те, що українська сторона системно виводить з ладу комплекси ППО противника. Це також може бути пов'язано з підготовкою до використання у перспективі літаків, тобто розчистити небо для F-16", – пояснює експерт.

Тим часом речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що наразі Україна може атакувати російські кораблі фактично в будь-якій точці Чорного моря.

"Якщо рік тому наш дрон міг перенести близько 800 кг вибухівки на відстань понад 800 км, то сьогодні це вже понад 1 тис. кг та і понад 1 тис. км, тобто сьогодні СБУ може вразити ворожі кораблі фактично в будь-якій точці Чорного моря", – сказав Дегтяренко.

Коментуючи пожежу у Єкатеринбурзі, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, зазначив, що масштаби пожежі та характер задимлення не відповідають тому, що говорять офіційні особи.

"Пустий цех так не димить, це точно. Дуже добре, що стає тенденцією загоряння на підприємствах оборонно-промислового комплексу РФ. Тож видно, що у них підгоряє. І на додаток до наших дронів, що на минулому тижні пошкодили низку об'єктів противника на території РФ, ще з якихось причин відбуваються такі "самозагоряння" на цих російських об'єктах, які підлягають знищенню через їхню активну участь у війні проти України", – підкреслює Рябих.

Тим часом у ГУР говорять про те, що російські громадяни масово відмовляються від відпочинку у тимчасово окупованому Криму. Причиною цього стала безпекова ситуація на півострові.

"Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину", – відзначають у розвідці.

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко розповів, що в результаті атаки України аеродром "Міллерово" у Ростовській області тимчасово точно не буде функціонувати повноцінно.