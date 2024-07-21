"Тимчасово точно не буде працювати": авіаексперт Романенко про атаку на аеродром "Міллерово" в Ростовській області
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко розповів, що в результаті атаки України аеродром "Міллерово" у Ростовській області тимчасово точно не буде функціонувати повноцінно
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"В результаті атаки на аеродром "Міллерово" в Ростовській області, летовище не буде працювати деякий час. Зараз поки що відсутня інформація про те, чи пошкодили там російські військові літаки. Втім, про те, що є пошкодження аеродромної інфраструктури сумнівів немає. Зокрема, резервуари та все, що повʼязане з паливно-мастильними матеріалами. Тобто, тимчасово цей аеродром точно не буде працювати", - розповів Романенко.
За словами експерта, знищення інфраструктури аеродрому "Міллерово" зменшить кількість бойових вильотів російських літаків.
"Цей аеродром не буде точно тимчасово функціонувати належним чином. Нагадаю, що аеродром "Міллерово" знаходиться на відстані понад 150 км від лінії фронту. Тому ця атака безумовно допоможе нашим оборонцям, які діють на лінії фронту. Оскільки є ймовірність того, що це зменшить кількість атак з повітря на наші позиції", - додав він.
- 20 липня українські дрони атакували російську авіабазу "Міллерово" в Ростовській області
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