У РФ заявили про атаку дронів на Ростовську область
У ніч на суботу, 20 липня, у Росії заявили про нібито роботу ППО та збиття дронів на території Ростовській області
Про це заявив губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв.
За його словами, на півночі Ростовської області російські сили ППО, мовляв, знищили понад 10 БПЛА. Станом на 02:56 російські військові буцімто продовжували відбиття нібито масової атаки безпілотників.
"Постраждалих немає. Інформація про наслідки на землі уточнюється", - додав Голубєв.
- 16 липня росіяни заявили про атаку безпілотника на завод низьковольтної апаратури у Курській області.
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