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У РФ заявили про атаку дронів на Ростовську область

20 липня, 2024 субота
03:55
Війна з Росією БпЛА "Лютий"

У ніч на суботу, 20 липня, у Росії заявили про нібито роботу ППО та збиття дронів на території Ростовській області

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Про це заявив губернатор російської Ростовської області Василь Голубєв. 

За його словами, на півночі Ростовської області російські сили ППО, мовляв, знищили  понад 10 БПЛА. Станом на 02:56 російські військові буцімто продовжували відбиття нібито масової атаки безпілотників. 

"Постраждалих немає. Інформація про наслідки на землі уточнюється", - додав Голубєв. 

  • 16 липня росіяни заявили про атаку безпілотника на завод низьковольтної апаратури у Курській області. 
Теги:
Україна
ППО
безпілотник
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