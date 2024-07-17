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СБУ про дрони Sea Baby: кораблі РФ можна вразити вже будь-де в Чорному морі

17 липня, 2024 середа
23:40
Війна з Росією Російське судно

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що наразі Україна може атакувати російські кораблі фактично в будь-якій точці Чорного моря

Зміст

Про це він заявив у етері телемарафону.

Зокрема він розповів про морські дрони Sea Baby та їхнє вдосконалення.

"Якщо ми говоримо конкретно про розробку дронів Sea Baby, які минулого року вразили Кримський міст, то сьогодні вони мають інші характеристики, вони набагато більш потужні та мають різноманітний функціонал. Наприклад, якщо рік тому наш дрон міг перенести близько 800 кг вибухівки на відстань понад 800 км, то сьогодні це вже понад 1 тис. кг та і понад 1 тис. км, тобто сьогодні СБУ може вразити ворожі кораблі фактично в будь-якій точці Чорного моря", - сказав Дегтяренко.

Також він поділився й іншими нововведеннями в оснащенні дронів.

"Дрони СБУ Sea Baby це не просто безпілотник-камікадзе - це багатоцільова платформа, яка може виконувати різні завдання… СБУ оснастила деякі дрони системами залпового вогню град, деякі інші дрони можуть здійснювати дистанційне мінування, що по своїй суті також є революційним кроком", - зазначив речник.

Окрім дронів Sea Baby Служба безпеки використовує ще дрони "Мамай".

"Цей безпілотник також довів свою ефективність, наприклад, він вразив російський десантний корабель "Оленегорський горняк" біля порту в Новоросійську і фактично він підтвердив нашу тезу про те, що СБУ може дістати ворожі кораблі фактично в будь-якій точці Чорного моря", - додав Дехтяренко.

  • 25 травня повідомлялося, що морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню "Град", може вражати як морські, так і наземні цілі у прибережній зоні.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
безпілотник
Кримський міст
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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