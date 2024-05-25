Морські дрони Sea Baby, які були оснащені РСЗВ "Град", можуть знищувати наземні цілі, - Малюк

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк у телемарафоні.

Зазначається, що перший пуск морського дрона було здійснено ще 20 грудня 2023 року.

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"Він використовується для враження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також для безпосереднього прямого вогневого контакту в морі", - заявив Малюк.

За його словами, крім реактивних систем залпового вогню, там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа.