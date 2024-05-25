Морські дрони Sea Baby, які були оснащені РСЗВ "Град", можуть знищувати наземні цілі, - Малюк
Морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню "Град", може вражати як морські, так і наземні цілі у прибережній зоні
Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк у телемарафоні.
Зазначається, що перший пуск морського дрона було здійснено ще 20 грудня 2023 року.
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"Він використовується для враження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також для безпосереднього прямого вогневого контакту в морі", - заявив Малюк.
За його словами, крім реактивних систем залпового вогню, там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа.
- 14 квітня стало відомо, що Україна у 2024 році модернізувала морські дрони Sea Baby. Відтепер вони здатні доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.
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