Окупанти заявили про атаку на Крим, Брянську та Липецьку області РФ
Російська влада заявила, що нібито БПЛА впав на територію електропідстанції в Липецькій області РФ. Також вони кажуть про атаку на тимчасово окупований Крим та Брянську область
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав про нібито падіння дрона на територію електропідстанції.
"БПЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському міському окрузі. Жертв немає. Роботу електропідстанції не порушено", - написав він.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пише про нібито атаку дронів на місто.
За попередньою інформацією від росіян, в районі мису Фіолент окупанти збили вже один безпілотник.
"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, зафіксовано інформацію про падіння уламків у районі Фіолента на території одного приватного будинку", - заявив він.
Развожаєв згодом написав про продовження атаки.
"Оперативні служби виїхали на місце падіння уламків у районі Фіолента. За даними Рятівної служби Севастополя, постраждалих немає", - зазначив окупант.
Пізніше губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз повідомив про нібито збиття 5 безпілотників над Севським районом, звинувативши в атаці Україну.
"Постраждалих і руйнувань немає. Працюють оперативні та екстрені служби", - написав він.
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