Розчистити небо для F-16: Згурець про системну роботу щодо послаблення російської ППО

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Генерал Сирський повідомив про те, що знищено комплекс С-300 на Донеччині. Пізніше радник міського голови Маріуполя сказав, що цей комплекс був знищений поблизу Мангуша. Йдеться про те, що ці комплекси ворог використовує для прикриття своїх об'єктів та ураження в режимі земля - земля наших об'єктів. Сирський говорить про те, що за певний проміжок часу було знищено близько 20 комплексів та близько 15 радіолокаційних станцій ворога. Це свідчить про те, що українська сторона системно виводить з ладу комплекси ППО противника. Це також може бути пов'язано з підготовкою до використання у перспективі літаків, тобто розчистити небо для F-16", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, відбувається системна і послідовна робота щодо послаблення російської системи ППО.

"12 липня також була інформація, що на летовищі в Маріуполі було знищено ворожий комплекс С-300В. Зокрема, було пошкоджено і знищено радіолокаційні станції цього комплексу", - зауважив Згурець.