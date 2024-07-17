ISW: ЗСУ атакують російські системи ППО, щоб створити умови для розміщення винищувачів F-16

Про це повідомляє у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 липня повідомив, що українські війська завдали удару по позиції С-300 в окупованій Донецькій області та загалом за невстановлений час українські війська знищили 20 пускових установок С-300 і 15 радіолокаційних станцій. Сирський опублікував геолокаційні кадри, на яких видно, як українські сили використовують касетні боєприпаси для ударів по російських системах ППО, розташованих на схід від окупованого Мангуша Донецької області.

В ISW повідомили, що Рада депутатів Краснинського сільського поселення Волгоградської області РФ повідомила про ліквідацію командира російської батареї С-300 внаслідок удару українських ЗРК по позиції на харківському напрямку о 13:00 за місцевим часом 12 липня.

"Командир російської С-300, найімовірніше, загинув під час українського удару по окупованому Маріуполю, оскільки час смерті командира припадає на 15 хвилин після удару по російському ЗРК С-300 під Маріуполем 12 липня. Водночас, ISW не виявив ознак українського удару по російських засобах ППО в Бєлгородській області 12 липня та не може підтвердити точне місце цієї атаки", - йдеться у звіті.

Депутати також повідомили, що вбитий 12 липня командир батареї С-300, у нещодавньому листі зазначив, що за останні два тижні удари ЗСУ по російських засобах протиповітряної оборони вбили двох російських командирів батарей ППО. В ISW припускають, що мається на увазі певний період у червні - початок липня 2024 року.

16 липня Сирський заявив, що українські війська систематично знищують засоби протиповітряної оборони Росії, щоб створити умови для успішного використання Україною ударної авіації, і зазначив, що "незабаром2 прибудуть F-16.

"Поставки F-16 в Україну, ймовірно, почнуться в невеликих кількостях, а обмеження матеріальних засобів і навчання, ймовірно, не дозволять українським збройним силам широко використовувати авіаційну силу в 2024 році", - як ISW зазначав раніше.

Українські офіційні особи заявляли, що українські сили також мають намір використовувати F-16 та інші літаки як частину ширшої парасольки протиповітряної оборони України. Однак, як раніше зазначав ISW, Україні потрібно буде зменшити загальні можливості протиповітряної оборони Росії, щоб захистити F-16 і належним чином інтегрувати їх у бойові дії України.