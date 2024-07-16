Уразили РЛС і пускові установки: Сили оборони вдарили по ворожому комплексу С-300 на ТОТ Донеччини
Опівночі 16 липня підрозділи ракетних військ ЗСУ спільно із іншими складовими Сил оборони завдали удару по ворожому комплексу С-300 на території тимчасово окупованої Донецької області
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, наразі розвідка підтвердила ураження радіолокаційної станції та пускових установок росіян. Більш детальна інформація щодо наслідків удару уточнюється.
"Варто зазначити, що це вже не перша спільна вдала робота українських ракетників та представників інших складових Сил оборони по важливих військових цілях РФ", - сказав Сирський.
Він зауважив, що раніше вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій.
"Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів",- додав головком.
- 6 липня українська розвідка виявила та уразила центр логістики росіян в окупованому Дебальцевому та дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод у Новолуганському.
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