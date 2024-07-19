Майже 80% росіян відмовилися від поїздок до окупованого Криму через безпекову ситуацію, - ГУР
Російські громадяни масово відмовляються від відпочинку у тимчасово окупованому Криму. Причиною цього стала безпекова ситуація на півострові
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок у минулому місяці склав понад третину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основною причиною скасування поїздок стала складна безпекова ситуація. Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна робота системи ППО РФ.
Крім цього, за словами розвідників, ще одним фактором ризику став Керчинський міст, який залишається "основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики".
- 17 червня повідомлялося, що Російська Федерація імітує курортний сезон на узбережжі Азовського моря і продає тури до тимчасово окупованих Бердянська й Кирилівки мешканцям Ростова.
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