В окупованому Маріуполі вночі лунали вибухи: у частині міста зникла електроенергія, - Андрющенко
У ніч проти вівторка, 16 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи, після чого у деяких районах міста зникло електропостачання
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, в окупованому місті пролунали щонайменше п’ять вибухів.
"Прильоти. Щонайменше два між "Невським" та Агробазою в напрямку Мангуша. Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки - спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки", - написав Андрющенко.
Радник мера Маріуполя також повідомляє про ймовірні прильоти або падіння уламків у районі Білосарайської коси та Мелекіного Маріупольського району.
За даними Андрющенка, після атаки у місті частково зникло електропостачання.
"Центральний район - Новоселівка блекаут повний", — додав він.
- В окупованому Маріуполі 12 липня також пролунали вибухи. За попередніми даними, можливий приліт у районі аеропорту.
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