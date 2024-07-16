В окупованому Маріуполі вночі лунали вибухи: у частині міста зникла електроенергія, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, в окупованому місті пролунали щонайменше п’ять вибухів.

"Прильоти. Щонайменше два між "Невським" та Агробазою в напрямку Мангуша. Судячи за все, "все збили" чергові системи ППО. З характеру атаки - спочатку було викрито базування ППО, а потім самі системи ППО приймали подарунки", - написав Андрющенко.

Радник мера Маріуполя також повідомляє про ймовірні прильоти або падіння уламків у районі Білосарайської коси та Мелекіного Маріупольського району.

За даними Андрющенка, після атаки у місті частково зникло електропостачання.

"Центральний район - Новоселівка блекаут повний", — додав він.