У Маріуполі чутно вибухи, працює авіація, - Андрющенко

Про це він написав у Telegram.

За його словами, вибухи лунають у мікрорайоні "Східний", Лівобережному районі та селі Сопине біля тимчасово окупованого Маріуполя.

О 16:15 Андрющенко також повідомив про роботу російської авіації.

"Повторний і цього разу вже авіації, що підняла русня. А чого на такому низькому ходу? Страшно?", - написав радник міського голови.