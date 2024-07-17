У Маріуполі чутно вибухи, працює авіація, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи у тимчасово окупованому місті та поблизу нього
Про це він написав у Telegram.
За його словами, вибухи лунають у мікрорайоні "Східний", Лівобережному районі та селі Сопине біля тимчасово окупованого Маріуполя.
О 16:15 Андрющенко також повідомив про роботу російської авіації.
"Повторний і цього разу вже авіації, що підняла русня. А чого на такому низькому ходу? Страшно?", - написав радник міського голови.
- У ніч проти вівторка, 16 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи, після чого у деяких районах міста зникло електропостачання.
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