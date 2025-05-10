Повітряна тривога тривала 12,5 год: унаслідок безперервних атак росіян 9 травня на Сумщині загинуло 3 людини, є поранені

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Внаслідок цих ударів загинули троє мирних жителів: через удари КАБів по Річківській громаді загинула місцева мешканка 1961 року народження, у Новослобідській громаді – пенсіонерка 1940 року народження, а у Білопільській громаді - чоловік 1967 року народження.

Крім того, четверо людей поранено: по одному у Шосткинській та Буринській громадах та двоє у Новослобідській громаді.

Поранення отримали четверо людей: по одному в Шосткинській та Буринській громадах, та двоє – у Новослобідській.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 30 хвилин. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема:

майже 70 керованих авіабомб;

20 атак FPV-дронами;

майже 20 скидань вибухівки з БПЛА;

обстріли з РСЗВ "Смерч";

удари з гелікоптера ракетами типу НАР.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Річківській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків;

у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові споруди;

Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові споруди; у Новослобідській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено магазин, 17 приватних житлових будинки, 10 господарчих споруд, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Дружбівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 144 людини.