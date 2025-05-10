Повітряна тривога тривала 12,5 год: унаслідок безперервних атак росіян 9 травня на Сумщині загинуло 3 людини, є поранені
Минулої доби, попри обіцяне російським диктатором "перемир'я", росіяни активно обстрілювали Сумщину. З ранку 9 травня до ранку 10 травня ворог здійснив понад 150 атак на 32 населені пункти в 15 територіальних громадах області
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Внаслідок цих ударів загинули троє мирних жителів: через удари КАБів по Річківській громаді загинула місцева мешканка 1961 року народження, у Новослобідській громаді – пенсіонерка 1940 року народження, а у Білопільській громаді - чоловік 1967 року народження.
Крім того, четверо людей поранено: по одному у Шосткинській та Буринській громадах та двоє у Новослобідській громаді.
Поранення отримали четверо людей: по одному в Шосткинській та Буринській громадах, та двоє – у Новослобідській.
За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 30 хвилин. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.
Ворог активно застосовував різні види озброєння, зокрема:
- майже 70 керованих авіабомб;
- 20 атак FPV-дронами;
- майже 20 скидань вибухівки з БПЛА;
- обстріли з РСЗВ "Смерч";
- удари з гелікоптера ракетами типу НАР.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Річківській громаді пошкоджено 6 приватних житлових будинків;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові споруди;
- у Новослобідській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено магазин, 17 приватних житлових будинки, 10 господарчих споруд, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Дружбівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 144 людини.
- 8 травня російська армія під час так званого перемир'я здійснила удари по територіях Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької та Полтавської областей. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
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