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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Російські удари під час "перемир'я": на Сумщині, Херсонщині й Запоріжжі є загиблі

Катерина Єсікова Ольга Бабишена
8 травня, 2025 четвер
22:41
Війна з Росією

8 травня російська армія під час так званого перемир'я здійснила удари по територіях Сумської, Харківської, Херсонської, Запорізької та Полтавської областей. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі

Зміст

Попри заяви про "перемир'я" на 8 травня, російська армія здійснила атаки на Сумську, Харківську, Херсонську, Запорізьку та Полтавську області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Полтавщина

У Миргородському районі сили ППО збили ворожу ракету, внаслідок чого вибуховою хвилею було пошкоджено дахи та вікна приватних будинків.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Запоріжжя

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у Приморську росіяни атакували авто з дрона.

Внаслідок ворожої атаки загинула 63-річна жінка. Водій залишився неушкодженим. 

Херсонщина

Крім того, окупати атакували Херсонщину. За даними Херсонської обласної прокуратури близько 17:00 російські військові атакували цивільних з БПЛА. 

Внаслідок скиду вибухівки з дрона на одній з вулиць села Понятівка загинула жінка.

У Херсонській ОВА повідомили, що окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Новорайську. 63-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення щелепи та стегна. Його ушпиталили. 

Сумщина

Зранку 8 травня ворог здійснив  авіаудари по території Білопільської громади. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано, ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.

"На місце події прибули фахівці ДСНС. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами. Постраждалу обережно деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги", - йдеться у дописі.

Крім цього, у Сумському районі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. Унаслідок цього загинула одна цивільна особа.

Харківщина

Як пише Харківська обласна прокуратура, близько 07:05 російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю Renault Sandero, який рухався дорогою біля селища Великі Проходи Харківського району.

Постраждали три жінки віком 18, 30 і 58 років. З уламковими пораненнями їх бло ушпиталено.

  • У Росії в четвер, 8 травня, оголосили про початок так званого перемир'я на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні.
Теги:
Відео
Новини
Росія
Полтавщина
Сумщина
Херсонщина
ДСНС
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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