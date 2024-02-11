Повітряні сили вночі знищили 40 із 45 ворожих "шахедів"
У ніч на неділю, 11 лютого, російські окупанти завдали удару по Україні 45-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Підрозділам Повітряних сил вдалося знищити 40 ворожих "шахедів"
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запускали дрони з районів Балаклави та мису Чауди тимчасово окупованого Криму.
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
У результаті бойової роботи знищено 40 "шахедів" росіян у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
- Нагадаємо, увечері 10 лютого російські терористи запустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Силам ППО вдалося знищити усі ударні безпілотники, які росіяни спрямували на Київ. У Миколаївській області поранено одну людину.
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