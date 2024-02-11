Повітряні сили вночі знищили 40 із 45 ворожих "шахедів"

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.



Зазначається, що окупанти запускали дрони з районів Балаклави та мису Чауди тимчасово окупованого Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

У результаті бойової роботи знищено 40 "шахедів" росіян у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.