Повітряні сили за ніч знищили 12 "шахедів" і 2 ворожі ракети

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", яку запустили з Ростовської області РФ та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з ТОТ Херсонщини. Крім того, 12 ударних безпілотників типу Shahed росіяни запустили з території Приморсько-Ахтарська і Чауди

У результаті бойової роботи Повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.