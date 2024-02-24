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Війна з Росією: хроніка
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Повітряні сили за ніч знищили 12 "шахедів" і 2 ворожі ракети

24 лютого, 2024 субота
07:39
Війна з Росією сили ППО

У ніч проти суботи, 24 лютого, російські війська випустили для атаки по Україні 12 ударних БПЛА і 5 ракетами. Українські захисники неба знищили усі ворожі дрони та 2 авіаційні ракети

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", яку запустили з Ростовської області РФ та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з ТОТ Херсонщини. Крім того, 12 ударних безпілотників типу Shahed росіяни запустили з території Приморсько-Ахтарська і Чауди

У результаті бойової роботи Повітряних сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

  • Ввечері 23 лютого Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок якого загорівся очерет.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
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