ППО України має запас ракет лише до березня, - NYT

Про це пише The New York Times з покликанням на неназваних американських чиновників.

За їхніми словами, мине щонайменше кілька місяців, перш ніж відсутність допомоги вплине на хід бойових дій. Водночас вони зазначають, що без західної допомоги "важко уявити", як Сили оборони зможуть утримувати позиції.

Співрозмовники видання переконані, що до березня Україні може бути важко проводити локальні контратаки.

Разом з тим чиновники кажуть, що Росії буде складно "швидко наростити достатній потенціал для проведення масштабного наступу на сході України". Натомість росіяни можуть "незграбно і розрізнено" просуватися вперед, але з високим порогом втрат серед власних військ.