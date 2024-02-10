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Війна з Росією: хроніка
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ППО України має запас ракет лише до березня, - NYT

10 лютого, 2024 субота
04:12
Війна з Росією ППО

У США вважають, що без нових постачань Україна має запас ракет протиповітряної оборони лише до березня

Про це пише The New York Times з покликанням на неназваних американських чиновників.

За їхніми словами, мине щонайменше кілька місяців, перш ніж відсутність допомоги вплине на хід бойових дій. Водночас вони зазначають, що без західної допомоги "важко уявити", як Сили оборони зможуть утримувати позиції.

Співрозмовники видання переконані, що до березня Україні може бути важко проводити локальні контратаки.

Разом з тим чиновники кажуть, що Росії буде складно "швидко наростити достатній потенціал для проведення масштабного наступу на сході України". Натомість росіяни можуть "незграбно і розрізнено" просуватися вперед, але з високим порогом втрат серед власних військ.

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону із зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок Сенат має проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд Палати представників.
  • 10 лютого сенат конгресу США підтримав на голосуванні ініціативу розпочати дебати щодо законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби.

Теги:
ППО
зброя для України
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