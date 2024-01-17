Правоохоронці виявили на деокупованій Харківщині 28 катівень. Це найбільша кількість по Україні
Українські правоохоронці виявили на деокупованій Харківщині 28 російських катівень. Відкрито 10 кримінальних проваджень, у яких фігурують 227 потерпілих
Про це повідомила пресслужба МВС.
Так, росіяни, їхні посіпаки з "ДНР" і "ЛНР", а також місцеві колаборанти понад пів року незаконно утримували та катували людей у приміщенні ізолятора тимчасового утримання Куп’янського відділу поліції.
"Потерпілими від рук окупантів в Куп’янській катівні визнано 67 людей. Однак поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 потерпілих віком від 16 до 65 років. Саме таку кількість людей тримали в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції при його максимальній місткості в 45 осіб. Слідчим також відомо, що деяких з них утримували понад 100 днів", - ідеться у повідомленні.
У катівні побували люди віком від 16 до 65 років. Окупанти били людей руками й ногами, гумовими палицями та трубами, електричним струмом, палили на тілі пластмасу, загинали руки та суглоби в кайданках. Унаслідок тортур двоє людей загинули, четверо зникли безвісти, ще четверо досі перебувають у полоні.
Зазначається, що три катівні залишаються незадокументованими через те, що розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з РФ.
- Шевченківський районний суд Києва 3 січня ухвалив вирок колишньому керівнику донецької катівні "Ізоляція" Денису Куликовському на прізвисько "Палич".
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