Правоохоронці виявили на деокупованій Харківщині 28 катівень. Це найбільша кількість по Україні

Про це повідомила пресслужба МВС.

Так, росіяни, їхні посіпаки з "ДНР" і "ЛНР", а також місцеві колаборанти понад пів року незаконно утримували та катували людей у приміщенні ізолятора тимчасового утримання Куп’янського відділу поліції.

"Потерпілими від рук окупантів в Куп’янській катівні визнано 67 людей. Однак поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 потерпілих віком від 16 до 65 років. Саме таку кількість людей тримали в ізоляторі тимчасового тримання Куп’янського відділу поліції при його максимальній місткості в 45 осіб. Слідчим також відомо, що деяких з них утримували понад 100 днів", - ідеться у повідомленні.

У катівні побували люди віком від 16 до 65 років. Окупанти били людей руками й ногами, гумовими палицями та трубами, електричним струмом, палили на тілі пластмасу, загинали руки та суглоби в кайданках. Унаслідок тортур двоє людей загинули, четверо зникли безвісти, ще четверо досі перебувають у полоні.

Зазначається, що три катівні залишаються незадокументованими через те, що розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з РФ.