Прем'єрка Литви Шимоніте анонсувала закупівлю 3 тис. FPV-дронів для України
5 квітня під час спільної пресконференції з українським прем'єром Денисом Шмигалем прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте анонсувала закупівлю 3 тис. FPV-дронів для України
Про це вона заявила на пресконференції.
"Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно на 2 млн євро через міністерство оборони близько 3 тис. литовських безпілотників FPV, які, сподіваюся, мають прийти на фронт цього року", - заявила Шимоніте.
Вона наголосила, що Литва закликала і продовжуватиме закликати всіх західних союзників негайно надати Україні всю зброю, необхідну для якнайшвидшої перемоги над ворогом на полі бою.
Шимоніте також згадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги.
Детальніше про анонсовану Литвою допомогу Україні у різних сферах читайте у новині.
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