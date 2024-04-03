Литва надасть Україні обладнання для теплових електростанцій
Литва передасть Україні устаткування для проведення відновлювальних і ремонтних робіт на теплових електростанціях, пошкоджених російськими атаками
Про це йшлося на онлайн-зустрічі очільника Міненерго Германа Галущенка з міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом, передає пресслужба українського відомства.
Галущенко розповів колезі про наслідки нещодавніх ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.
"У порівнянні з минулим роком ворог змінив тактику, і нинішні атаки мають для нас значно складніші наслідки. Дуже серйозних пошкоджень зазнала теплова генерація, ворог системно атакує підстанції, а також об'єкти гідрогенерації", - сказав міністр.
Своєю чергою Дайнюс Крейвіс наголосив, що Литва готова підтримати Україну і передати устаткування, що допоможе провести відновлювальні та ремонтні роботи.
Міністри домовилися, що українські енергетики відвідають Литву для верифікації обладнання, яке згодом буде передано українському енергетичному сектору. Зокрема йдеться про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, які було виведено з ладу ударами окупантів.
Галущенко подякував за два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1300 тонн, які Литва надала Україні раніше.
Водночас Дайнюс Крейвіс зазначив, що Литва розглядає можливість передачі ще одного потужного автотрансформатора.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла.
- У Харкові було зруйновано всі трансформаторні підстанції й ТЕЦ.
- Проте 25 березня в місті вдалося запустити метро. До цього воно працювало лише як укриття.
- Також у ДТЕК повідомили, що під час російської ракетної атаки 22 березня на найбільшій на заході України Бурштинській ТЕС постраждали усі енергоблоки.
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